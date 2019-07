Novinky, ČTK

Do funkce navrhl zkušenou německou političku končící předseda Evropské rady Donald Tusk, který v úterý večer oznámil, že dohoda je blízko. Návrh nového obsazení vrcholných orgánů EU má podporu Francie a Španělska, uvedla agentura DPA.

Getting closer and closer... — Donald Tusk (@eucopresident) 2. července 2019

Tuska by měl v roli předsedy Evropské rady nahradil belgický premiér Charles Michel a zahraniční otázky by měl mít v unii na starosti španělský ministr zahraničí Josep Borrel.

V rámci jednání se také domluvilo, že příští guvernérkou Evropské centrální banky bude stávající šéfka Mezinárodního měnového fondu Christine Lagardeová, napsal list The Financial Times. [celá zpráva]

Zatím nejasné je, kdo by stanul v čele Evropského parlamentu, spekuluje se, že polovinu funkčního období by to vykonával socialista a druhou polovinu odmítnutý kandidát na předsedu Evropské komise Manfred Weber. Není však jasné, zda tomu tak bude a zda se poslanci nerozhodnou zvolit si někoho sami. Kandidatury se přijímají do úterních 22:00 a hlasovat se bude ve středu od devíti ráno.

Další odmítnutý kandidát na předsedu komise Frans Timmermans by si měl udržet stávající pozici jejího tajemníka. I když měl podporu Německa, Španělska, Francie a Nizozemska, odpor ze strany Itálie, ČR, Maďarska, Polska i dalších zemí byl tak velký, že návrh na jeho jmenování padl.