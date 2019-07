Michal Mocek, Brusel, Právo

„Naším problémem je jedno jméno. Včera jsme jasně řekli: Nechceme pana Timmermanse na předsedu Komise. Byla by to absolutní katastrofa,“ prohlásil Babiš.

„Ten člověk je absolutně nepřijatelný. Nechápu, proč za 21 hodin nebyli premiéři Francie, Španělska, Holandska a Německa schopní pochopit, že tento člověk nemůže být předsedou Komise, protože dojde k ještě většímu rozdělení, k většímu názorovému rozdílu mezi V4 a naším regionem (tj. Unií),“ dodal Babiš. Jednadvacet hodin trvala předsummitová a summitová jednání během neděle a pondělka, než byla vrcholná schůzka Unie dočasně přerušena.

Frans Timmermans

FOTO: Francois Lenoir, Reuters

Premiér ocenil také roli Italů: „To, že s námi držela basu i Itálie – proto jsme zabránili tomu, aby byl tenhle člověk předsedou Komise. To by byl pro nás obrovský problém.“

„Možná se blížíme k dohodě“

Pochlubil se i svým aktivním zapojením do diskusí: „Vystoupil jsem tam desetkrát nebo patnáctkrát. Někteří si stěžovali, že dostávám moc často slovo.“ Na výhrady vůči odporu V4 proti uchazeči, který má podporu větší části ostatních zemí, Babiš řekl: „Nechte to na nás. My víme, co děláme, a my jsme včera v zásadě vyhráli. My jsme to zablokovali.“

Proti Timmermansovi totiž nebyla jen visegrádská čtyřka (V4) a Itálie, nýbrž i několik dalších zemí. Nebyla tedy nutná většina k tomu, aby nizozemský socialista prošel. To by vyžadovalo souhlas nejméně 21 z 28 států Unie, a tolik jich zjevně nebylo.

Babiš zmínil také svůj pondělní návrat do Prahy, odkud se v úterý opět vrátil do Bruselu: „Včera po tom maratónu jsem si pospal v letadle, než mne probudily turbulence nad Prahou. Ale makali jsme dál. Kolegové měli nějaké večeře, telefonovali jsme křížem krážem.“

Na dotaz, zda během úterý summit k něčemu dospěje, řekl: „Uvidíme. Jsem celkem optimistický. Jak to tu poslouchám, možná se blížíme k nějaké dohodě.“

Připustil, že kvůli sporům o obsazení postu ministra kultury možná nezůstane po celou dobu trvání nynější části summitu. „Určitě se budu vracet. Musím, už nemohu žádat prezidenta o další odložení termínu,“ řekl a dodal, že „pokud to neskončí, požádám polského premiéra o zastupování naší země.“ Obvykle se Česko v této věci obrací na Slováky, ale podle Babiše se i slovenský premiér Peter Pellegrini vrací dříve.