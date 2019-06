Na tři metry dlouhý mechanismus narazil hodinář Jean-Baptiste Vinot, který v malém prostoru pod krovem kostela dělal inventář zapomenutých uměleckých děl. V místnosti se kromě hodin nacházely také staré sochy a nábytek. „Je to neuvěřitelné štěstí, jako bychom našli další vydání spálené knihy. Je to nález nedocenitelné hodnoty,“ uvedl Vinot.

Hodiny z kostela Nejsvětější trojice

Nalezené hodiny vyrobil v roce 1867 stejně jako ty z Notre-Dame francouzský hodinář Collin-Wagner, je tedy možné podle nich vyrobit formy, ze kterých se pak zhotoví nové hodiny pro zničenou katedrálu. Zapomenuté hodiny z kostela Nejsvětější Trojice, které nahradil elektrický stroj, použity být nemohou, protože obě stavby mají jiné parametry.

