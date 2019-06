Ivan Vilček, Bratislava, Právo

Slavnostní ceremonie se zúčastnil i slovenský prezident Andrej Kiska, pro něhož to bylo poslední oficiální vystoupení. V sobotu bude uvedena do funkce hlavy státu Zuzana Čaputová.

„Toto náměstí ponese od dnešního dne jméno jednoho ze zakladatelů našeho společného československého státu. Tomáš Garrigue Masaryk říkal, že demokracii už máme, teď potřebujeme ještě ty demokraty. To je právě to, co bychom si měli na Slovensku opakovat,“ řekl Kiska. „Jsem moc rád, že při svém posledním oficiálním vystoupení mohu vzdát hold takovému úžasnému člověku, jakým byl jeden ze zakladatelů našeho Československa,“ dodal.

Andrej Kiska během svého posledního veřejného vystoupení ve funkci prezidenta Slovenska.

FOTO: Ivan Vilček, Právo

Karel Schwarzenberg zdůraznil, že tento okamžik je po něj velmi důležitý. Zdůraznil, že Slováci díky svým dějinám pochopili důležitost boje za svobodu a právní stát. „Ze Slovenska je dnes úspěšný, demokratický a právní stát. My Češi bychom se od vás mohli leccos poučit,“ uvedl.

Karel Schwarzenberg během projevu.

FOTO: Ivan Vilček, Právo

Návrh na pojmenování náměstí schválilo zastupitelstvo bratislavského Starého Města v roce 2018, kdy uplynulo sto let od vzniku Československa. Městské zastupitelstvo Bratislavy pak návrh schválilo letos v únoru. Masarykovo jméno dosud neneslo ani jedno náměstí nebo ulice ve slovenském hlavním městě.

Socha Tomáše Garrigua Masaryka stojí na stejnojmenném náměstí v Bratislavě.

FOTO: Ivan Vilček, Právo

„Už bylo načase pojmenovat náměstí po našem prvním prezidentovi. Vždyť o vznik společného státu se společně zasloužili Masaryk, Milan Rastislav Štefánik a Edvard Beneš,“ řekl Právu Ján Ondrejička z Bratislavy. „Mohli zvolit i větší náměstí, ale jsem ráda, že ode dneška je v našem městě pojmenované náměstí po Masarykovi,“ dodal Karol Smržanský.