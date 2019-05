Novinky

„Naše porozumění vývoji jaderných zbraní nás vede k přesvědčení, že by ruské testy mohly pomoci vylepšit schopnosti jejich nukleárního arzenálu,“ řekl Ashley podle listu The Wall Street Journal na zasedání Hudsonského institutu. „Jsme přesvědčeni, že na to mají kapacitu,“ dodal k testům, které se měly uskutečnit na bývalé sovětské jaderné střelnici na Nové Zemi v Arktidě.

Ashleyho vyjádření je prvním případem, kdy Spojené státy veřejně obviňují Rusko z porušení smlouvy o zákazu testů jaderných zbraní CTBT.

„Spojené státy jsou přesvědčeny, že Rusko zřejmě nedodržuje své moratorium na jaderné testy v duchu nulového standardu,“ dodal Ashley. Nulový standard znamená, že se netestují vůbec žádné nálože, ani slabé. Ashley zdůraznil, že i když USA smlouvu neratifikovaly, neprovádějí žádné testy jaderných zbraní, a to ani slabých.

Monitorovací systém nic nezachytil



Organizace pro úplný zákaz jaderných testů v prohlášení podle stanice BBC uvedla, že nezaregistrovala žádné neobvyklé aktivity: „CTBTO má plnou důvěru v (ve vlastní monitorovací systém) IMS, který detekuje exploze při jaderných testech.“ Ten ale nic nezachytil.

Ashley neupřesnil, jak silné měly být nálože, a neudělali to ani další američtí představitelé, kteří na fóru hovořili, uvedl časopis Newsweek. Vysoký představitel ministerstva zahraničí Thomas DiNanno jen řekl, že Moskva je „pravděpodobně zapojená do tohoto druhu testů“, a člen Národní bezpečnostní rady Tim Morrison dodal, že Rusko podniklo kroky, aby vylepšilo své jaderné schopnosti, což neodpovídá duchu nulového standardu.

Rusko vyhlásilo jednostranné moratorium na jaderné testy na konci osmdesátých let a v novém tisíciletí smlouvu ratifikovalo. USA ji podepsaly, ale neratifikovaly, od roku 1992 nicméně žádný test neprovedly. Smlouvu CTBT nepodepsaly pouze Severní Korea a Pákistán.