Konkrétně je to kvůli jeho tvrzení, že Británie posílá Evropské unii 350 milionů liber týdně. Po odchodu z Unie by podle Johnsona mohla země použít tyto peníze do systému zdravotní péče.

Britský statistický úřad prokázal, že číslo, které Johnson uváděl, bylo nadsazené, navíc byly pominuty platby, které jdou z Bruselu do Londýna. Úřad uvedl, že suma, která jde z Británie do Bruselu, se blíží zhruba 250 milionům liber, ale musí se k tomu vzít v úvahu také pozitivní dopad EU na obchod Spojeného království.

Johnson kvůli tvrzení čelí obvinění, že veřejnosti lhal a zneužil tudíž svého postavení. Stížnost na něj na začátku roku podal 29letý podnikatel Marcus Ball, který na soudní spor shromáždil přes 200 tisíc liber (skoro šest milionů korun) prostřednictvím internetové kampaně.

Soudkyně vyhověla žádosti na jeho předvolání, to ale neznamená, že soud považuje obvinění za prokázané, připomněla agentura Reuters. Faktem ale je, že soudní proces přichází pro Johnsona v nejnevhodnější dobu. Bývalý šéf britské diplomacie je považovaný za favorita mezi uchazeči o vedení konzervativců po odcházející Therese Mayové. Ta by měla z čela strany odejít k 7. červnu.

Johnson v reakci uvedl, že stížnost byla k soudu podána z politických důvodů. Iniciátoři procesu podle něj chtějí podkopat výsledek brexitového referenda.