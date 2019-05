Novinky, DPA

Strana pro brexit, kterou favorizovaly předvolební průzkumy, zvítězila v regionu severozápadní Anglie, ve východní Anglii či ve Walesu.

Se špatným výsledkem skončili labouristé. Získali 14 procent hlasů a šest mandátů. Jsou na pomyslném třetím místě. Proti roku 2014 je to ovšem propad, navíc ztratili v Londýně, kde je porazili Liberální demokraté.

Katastrofálně dopadli vládní konzervativci odcházející premiérky Theresy Mayové. Se ziskem devíti procent se umístili až na pátém místě. Je to poprvé v dějinách Velké Británie, co dvě přední politické strany skončily v celostátním hlasování mimo první dvě pozice. Podle Farage by se měly tradiční strany z výsledků poučit.

Překvapivě silný byl výsledek Zelených, kteří získali jen něco málo přes 12 procent. Výsledky ze Skotska a Severního Irska se očekávají během pondělí.

Volbám ve Velké Británii dominovalo téma odchodu z Evropské unie. Výsledek podle analytiků jen potvrzuje polarizovanost společnosti v této otázce. Strany usilující o odchod bez dohod byly stejně silné jako strany usilující o druhé referendum.