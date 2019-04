Ivan Vilček, Bratislava, Právo

Babiš konstatoval, že japonský premiér Šinzó Abe se na setkání mohl přesvědčit, že Polsko, Česká republika, Maďarsko a Slovensko postupují v rámci unie společně. „Máme stejné názory na nepřijatelnost ilegální migrace, na plýtvající budoucí rozpočet Evropské unie, na málo funkční vnitřní trh unie, na pomalé rozšiřování Evropské unie a schengenského prostoru,“ řekl předseda české vlády.

Babiš uvedl, že státy Visegrádu mají rovněž stejný názor na kohezi a na dvojí kvalitu potravin. „Ta je pro nás nepřijatelná. My nejsme členské země druhé kategorie. Evropská unie nejsou jen velké země,“ zdůraznil. Podle Babiše mohou být státy V4 příkladem pro ostatní členské země Evropské unie z hlediska nízké nezaměstnanosti, nízké zadluženosti, růstu investic a hlavně z hlediska bezpečnosti těchto zemí.

Český premiér vyjádřil radost, že japonský premiér mohl v Bratislavě vidět dobře fungující visegrádskou čtyřku. „Máme jasné vize o Evropě, chceme Evropě pomoci a máme jasný názor na brexit. To je velice špatná věc pro nás,“ dodal Babiš.

V4 má mít větší vliv na dohody EU s dalšími zeměmi



Visegrádská čtyřka chce podle předsedy české vlády hrát významnější roli v rámci unie ohledně vyjednávání obchodních dohod se Spojenými státy, Čínou a dalšími zeměmi mimo Evropskou unii. „Jsme průmyslová oblast, jsme jedním z největších výrobců automobilů v Evropě,“ konstatoval Babiš, který se japonského premiéra ptal na výrobu elektromobilů.

„Aby to s Evropou náhodou nedopadlo jak se solárními panely, kdy jsme začali dotovat, a nakonec veškerá výroba solárních panelů v Evropě skončila a už to vyrábí jen Čína,“ upozornil. Babiše proto potěšilo, že Japonsko mluví také o alternativních zdrojích energie, a nejsou to jen elektromobily, ale také automobily na vodíkový pohon.

Japonský premiér Abe vyzdvihl stabilní ekonomický růst zemí visegrádské čtyřky. „Množství japonských firem umísťuje své výrobní pobočky právě do těchto zemí. Japonské firmy si uvědomují obrovský potenciál zemí V4,“ zdůraznil Abe.