Novinky, ČTK

Savčenková strávila ve vazbě více než rok kvůli obvinění z velezrady, z pokusu o státní převrat a z přípravy teroristického útoku. Obvinění odmítala a přičítala ho snaze prezidenta Petra Porošenka zbavit se před prezidentskými volbami soupeřů.

„Neuteču do ciziny. Neutíkám z Ukrajiny, protože jsem ukrajinská hrdinka. Ukrajina pro mne není prázdná fráze, budu za ni bojovat až do vítězného konce a Ukrajina porazí režim Porošenka, prokurátorů a všech těch nepoctivých lidí. Nespravedlivě jsem rok strávila za mřížemi - a to ve své vlasti, a ne v Rusku. Dokážu svou nevinu, u soudu vyhraji,” prohlásila po propuštění z vězení.

Divoký osud

Někdejší důstojnice ukrajinské armády, která sloužila v zahraničních misích a stala se vůbec první vojenskou pilotkou v zemi, se stala národní hrdinkou, když ji jako dobrovolnici zajali na východě země proruští separatisté a předali Rusům. Savčenková strávila dva roky v ruském vězení, kde několikrát držela hladovku.

V Rusku ji odsoudili na 23 let za vraždu dvou novinářů. Podle verdiktu na ně měla navést palbu. Na jaře 2016 se dostala na svobodu, když byla vyměněna za dva zajaté ruské rozvědčíky z GRU a usedla do parlamentu. Tam byla zvolena za stranu Julije Tymošenkové Baťkivščina ještě v době, kdy byla v ruském vězení.

Porošenkovu vládu od té doby Savčenková opakovaně vinila z nekompetentnosti a korupce. Čelila však i kritice za antisemitské výroky. [celá zpráva]

Rozešla se i s Tymošenkovou a loni v březnu byla zatčena pro podezření, že plánovala puč a chtěla ostřelovat z minometů parlament. Důvodem bylo, že se bavila s vojáky, jak by se dal parlament dobýt. [celá zpráva]

I v ukrajinské vazbě držela hladovku a zhubla dvacet kilogramů.[celá zpráva]

Nespokojený generální prokurátor



Generální prokurátor Jurij Lucenko označil propuštění Savčenkové za signál, že ukrajinská justice je „těžce nemocná”, a připomněl, že obvinění poslankyně nebyla zrušena. V případě odsouzení hrozí Savčenkové až doživotí, připomněl list Ukrajinska pravda a dodal, že podle svého advokáta se mezitím poslankyně chystá vrátit do parlamentu.

Ukrajinci si zvolí hlavu státu tuto neděli ve druhém kole. Na výběr mají mezi Porošenkem a politickým nováčkem, hercem Volodymyrem Zelenským, který se podle průzkumů i podle výsledků prvního kola zdá být favoritem.