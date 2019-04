"Notre-Dame v Paříži je Notre-Dame celé Evropy," napsal na Twitteru Tusk. "Dnes jsme všichni s Paříží," dodal. "Pařížský Notre-Dame patří celému lidstvu. Jaký smutný pohled!" napsal na Twitteru předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.

Hořící katedrála Notre-Dame v Paříži.

FOTO: Charles Platiau, Reuters

Německá kancléřka označila katedrálu, známou také jako Chrám Matky Boží, za "symbol Francie a naší evropské kultury". "Hořící Notre-Dame zasáhl i naše srdce," uvedl německý ministr zahraničí Heiko Maas.

ŽIVĚ: V Paříži hoří katedrála Notre-Dame

"V myšlenkách jsem dnes večer s francouzským lidem a s bezpečnostními složkami, které bojují s hrozivým požárem katedrály Notre-Dame," uvedla britská premiérka Theresa Mayová. Starosta Londýna Sadiq Khan uvedl, že jeho město stojí "v zármutku po boku Paříže".

Heartbreaking scenes of Notre Dame cathedral in flames.



London stands in sorrow with Paris today, and in friendship always. #NotreDame pic.twitter.com/jc6z0Oc2P3