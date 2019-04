Novinky, ČTK

Tuskův plán by Londýnu umožnil odejít dřív, pokud by britský parlament schválil dohodu o brexitu, kterou Dolní sněmovna již třikrát odmítla.

O Tuskově plánu řekl reportérce BBC Katy Adlerové vysoký představitel EU. Ta uvedla: „Je přesvědčen, že by dohoda mohla vyhovovat EU i Velké Británii, umožnila by Bruselu vyhnout se tomu, že by čelila opakovaným požadavkům o prodloužení (brexitu) každých několik týdnů.“ Podotkla však, že návrh by musely schválit členské země.

Donald Tusk’s flextension proposal would be a year long #Brexit delay that UK could walk away from as soon as parliament ratified deal — katya adler (@BBCkatyaadler) 4. dubna 2019

Tento návrh by mohl odvrátit riziko neúmyslného odchodu bez dohody kvůli tomu, že propadnou termíny. Německá kancléřka Angela Merkelová po setkání s irským premiérem Leem Varadkarem řekla, že její země stále doufá ve spořádaný brexit: „Uděláme všechno pro to, abychom předešli ´vypadnutí´ Británie z Evropské unie. Ale musíme to udělat společně s Británií.“ Dodala, že Británie musí dát najevo, co chce.

Návrh ale má jeden háček, který BBC nezmínila - na konci května se konají v EU volby do europarlamentu a dosud se počítalo s tím, že pokud Spojené království neodejde do 23. května, bude se jich muset zúčastnit.

Podle současného harmonogramu má Británie opustit Evropskou unii 12. dubna, ovšem britští poslanci stále nepřijali dohodu s Bruselem upravující podmínky brexitu. Unijní představitelé varují, že hrozba problematického odchodu bez dohody je stále pravděpodobnější, i když britská dolní sněmovna přijala zákon, který by v případě hrozby odchodu bez dohody donutil vládu žádat o delší odklad brexitu , o jehož délce by rozhodli poslanci. [celá zpráva]

Sněmovna lordů o něm bude jednat v pondělí. Zákon se nelíbí ministrům, protože by podle nich mohl vést k neúmyslnému odchodu bez dohody, pokud by chtěli poslanci jiný termín, než dojedná vláda.

Tuskův návrh by tento problém řešil a termín odchodu by si v dané době mohli stanovit sami Britové. Premiérka Theresa Mayová tlačí na co nejrychlejší odchod s dohodou. EU už dala najevo, že pokud jí vyjednanou dohodu o brexitu poslanci schválí do 10. dubna, mohla by stále odejít v noci z 22. na 23. května. Spekuluje se, že by se o ní mohlo hlasovat počtvrté právě příští středu.

Jednání labouristů a konzervativců

Ve čtvrtek večer pokračovala jednání mezi labouristy a konzervativci o východisku ze slepé brexitové uličky. Trvala 4,5 hodiny a vláda je označila jako detailní a produktivní. Pokračovat by měla v pátek.

Předseda Strany práce Jeremy Corbyn informoval poslance, že jednání se týká možnosti zůstat v celní unii, ale ne v jednotném trhu a také referenda, které by potvrdilo dohodu o brexitu schválenou poslanci. Stínový ministr financí Clive Lewis uvedl, že pokud by nebylo ve hře referendum potvrzující dohodu, tak by s vládou vůbec nejednali.

Potvrzujícímu referendu se nebrání ani prokurátor Geoffrey Cox, ale nechce ho asi 25 labouristických poslanců, zejména zastánců odchodu z EU.