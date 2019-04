Novinky, ČTK

Dohoda byla podepsána loni v červnu v řeckém městě Prespa. Makedonci od odtržení od Jugoslávie před 28 lety používali pro svou zemi název Makedonie. To ale Řekové považovali za zásah do svého dědictví a za skrytý územní nárok na stejnojmennou řeckou provincii a sousedům kvůli tomu blokovali cestu do NATO a Evropské unie.

Nynější návštěva ve Skopji byla dalším významným krokem do nové éry sousedských vztahů. Tsipras a severomakedonský premiér Zoran Zaev a ministři obou vlád podepsali vícero dohod. Patří mezi ně například otevření velvyslanectví v obou hlavních městech, uvolnění obchodních bariér nebo střežení severomakedonského vzdušného prostoru řeckou armádou.

„Ztratili jsme spoustu času a teď to musíme dohnat. Chceme budovat silné pouto důvěry a stability,“ řekl Tsipras po jednání se svým protějškem Zaevem. „Když jsem létával do Evropy, pilot se vyhýbal vzdušnému prostoru bývalé jugoslávské republiky Makedonie. Teď už tenhle nesmysl nebude existovat,“ dodal.