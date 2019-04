Novinky

Zelenskij získal po sečtení dvou třetin procent odevzdaných hlasů 30,41 procenta hlasů, tedy skoro dvakrát více než Petro Porošensko. Vyhrál ve 20 z 25 oblastí, kde se volby konaly.

Neuspěl pouze na Donbasu, kde vyhrál proruský politik Jurij Bojko, a na západě Ukrajiny v Lvovské, tarnopolské a Ivano-frankovské oblasti, kde měl největší podporu stávající prezident Petro Porošensko. Ten získal podle průběžných výsledků 16,28 procenta hlasů.

Poté, co byly oznámeny první odhady, řekl Zelenskij BBC: „Jsem velmi šťastný, ale toto není závěrečná akce.“ Porošenko označil výsledek prvního kola za tvrdou lekci.

Ukrajinská volební komise před tabulí s průběžnými výsledky

FOTO: Vasily Fedosenko, Reuters

Do druhého kola nepostoupila bývalá premiérka Julija Tymošenková, která dlouho vévodila předvolebním průzkumům. Získala jen 13,1 procenta hlasů.

Čtvrtý Bojko, jenž vyhrál v těch částech Doněcké a Luhanské oblasti, kde se volilo, bral 11,59 procenta hlasů. Na území pod kontrolou separatistů se volby nekonaly stejně jako na Ruskem anektovaném Krymu.

Realita podle scénáře seriálu

Jedenačtyřicetiletý Volodymyr Zelenskij je na Ukrajině znám ze satirického pořadu Služebník lidu o tom, jak se středoškolský učitel bojující s korupcí stane hlavou státu. Vysílá se od roku 2015 na kanále 1+1 a dostupný je i na internetu. Produkuje ho skupina Kvartal 95.

V březnu 2018 byla registrována politická strana Služebník lidu. Tehdy to Kvartal 95 zdůvodňoval tím, že nechtěl, aby bylo jméno seriálu zneužito v předvolební kampani. V televizní show na Silvestra 2018 Zelenskij oznámil, že bude kandidovat v prezidentských volbách. V jeho týmu jsou bývalý ministr financí Oleksandr Danyljuk, bývalý ministr obchodu Aivaras Abromavičius a bojovník proti korupci Serhij Lesčenko.

Zelenskij je proevropský, řekl, že by byl rád, kdyby byla Ukrajina členem EU a NATO, ale přál by si, aby o se o tom rozhodlo v referendech. Je zastánce přímé demokracie, chce, aby lidé rozhodovali o podstatných otázkách v referendech a rád by zavedl odvolatelnost politiků. V rámci boji proti korupce by zbavil prezidenta, poslance i soudce imunity. Soudy by změnil na porotní.

Ještě před vyhlášením kandidatury říkal, že by chtěl ukončit válku na Donbasu, a to v rámci jednání s Ruskem, protože je přesvědčen, že vůdci samozvaných lidových republik – Doněcké a Luhanské – jsou loutkami Moskvy. I o této otázce by se podle něj mohlo rozhodnout v referendu. Během války ale podporoval ukrajinskou armádu, skupina Kvartal 95 dala armádě a milicím milion hřiven (tehdy asi dva miliony korun).

Volodymyr Zelenskij reaguje na odhady výsledků prvního kola prezidentských voleb.

FOTO: Emilio Morenatti, ČTK/AP

Zelenskij se postavil proti zákonům omezujícím využití ruštiny a vysílání ruských filmů. Řada jeho pořadů je v ruštině. V roce 2018 byl zakázán na Ukrajině romantický film Láska ve velkém městě 2, kde hrál hlavní roli.

Už jako teenager uspěl Zelenskij v soutěži talentů ruské televize KVN, kde si připsal v roce 1997 vítězství. Pak založil skupinu Kvartal 95, která uspěla v soutěžích KVN. Účastnil se také ukrajinské veze Stardance a hrál v mnoha filmech, většinou komediích a romantických komediích (Láska ve velkém městě 1-3, Služební román v naší době, Rževskij versus Napoleon).

Je oblíbený zejména u mladých lidí, ale jeho slabinou je napojení na kontroverzního ukrajinského oligarchu z Dněpropetrovska (dnes Dnipro) Ihora Kolomojského, který vlastní stanici 1+1 a patří mezi tři nejbohatší Ukrajince s majetkem ve výši 25 až 30 miliard korun. Kolomojskij je hlavním akcionářem skupiny Privat, jejíž součástí je i Privat Bank, a vlastní také fotbalový klub SC Dnipro 1. Od března 2014 do března 2015 byl gubernátorem Dněpropetrovské oblasti. Tehdy podporoval několik dobrovolnických praporů bojujících proti separatistům (mj. Azov, Ajdar, Dněpr 1 a 2). Sliboval také odměnu za dopadené separatisty.

Úspěch Zelenského, který popírá, že by byl loutkou Kolomojského, je nejenom úspěchem populismu, ale hlavně odmítnutím stávajících struktur. Petro Porošenko, který stojí v čele země čtyři roky, uspěl jen ve třech oblastech na západě Ukrajiny, kde dostal od 22 do 37 procent hlasů. Naopak Zelenskij tam propadl.

Propad politických elit



Porošenko šel do voleb s heslem Armáda, jazyk a víra, kde sliboval větší ochranu ukrajinštiny na úkor ruštiny. Zdůrazňoval, že zajistil autokefalitu ukrajinské pravoslavné církve (tedy její nezávislost na moskevském patriarchátu). Prosadil také do ústavy, že Ukrajina chce vstoupit do NATO. Oslabily ho ale korupční skandály, zejména poslední, který se týkal předražených nákupů zbraní.

Ukrajinský prezident Petro Porošenko reaguje na výsledky prvního kola voleb

FOTO: Efrem Lukatsky, ČTK/AP

Porošenko je oligarcha, který se prosadil v potravinářství, vlastní továrnu na výrobu čokolády Roshen. Loni činily jeho příjmy 1,56 miliard hřiven (1,3 miliardy korun) což je skoro stokrát více než o rok dříve. Vlastní ale i automobilové závody, výrobce autobusů a lodí nebo celoplošný televizní Kanál 5. V jeho podnicích se opravuje i vojenská technika.

V posledních letech je však stále více spojen s ultranacionalisty, což mu zřejmě zajistilo dostat hlasů na západě Ukrajiny,

Julija Tymošenková odchází po povolebním projevu

FOTO: Vasily Fedosenko, Reuters

Výsledky jsou velkým neúspěchem pro bývalou premiérku Juliju Tymošenkovou, která dlouho vévodila volebním průzkumům. Mnozí ji však považovali za příliš spjatou s Ruskem, i když pro to nebyly jasné důkazy.

Odmítala nicméně současnou strategii na Donbasu, chtěla dosáhnout míru s pomocí USA. V prezidentských volbách už dvakrát neuspěla – v letech 2010 a 2014 a její politická hvězda zapadá.