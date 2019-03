Novinky, ČTK

Londýn přitom dnes potřebuje dojednané podmínky brexitu schválit, aby byla splněna podmínka z nedávného unijního summitu pro odklad odchodu z EU na 22. květen. V opačném případě zbylých 27 zemí unie Británii členství ve společenství prodloužilo pouze do 12. dubna. Do té doby by Londýn musel sdělil EU, jak bude dále postupovat a jednání o odchodu by se mohlo prodloužit i za konec letošního roku, ve Spojeném Království by se však musely v květnu konat volby do Evropského parlamentu.

Výsledek hlasování ale není jasný. Premiérce Therese Mayové se stále nedaří zajistit dostatečnou podporu pro návrh dohody o brexitu. Podpořit ji ve čtvrtek večer stále odmítalo 25 euroskeptických poslanců vládní Konzervativní strany, přestože řada dřívějších kritiků změnila názor poté, co Mayová slíbila rezignaci, když bude návrh dohody schválen.

Pro dohodu ani napotřetí nechtějí hlasovat opoziční labouristé, ani členové severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), o jejichž hlasy se opírá menšinová vláda konzervativců.

Při prvních dvou pokusech v polovině ledna a 12. března Dolní sněmovna dohodu jasně odmítla.

Kvůli výhradám předsedy sněmovny Johna Bercowa se v pátek odpoledne nebude hlasovat o stejném návrhu, ale jen pouze o dohodě o vystoupení, Hlasovat s nebude ani o souběžně dojednané politické deklaraci, která nastiňuje podobu budoucích vztahů Británie s EU.