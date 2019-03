aš, Novinky, ČTK

Když poslanci dokumentu dají zelenou, Británie by zřejmě z EU vystoupila v noci z 22. na 23. května. Nebude se však hlasovat o dvakrát zamítnutém návrhu dohody, ale jen o jeho části. Podle labouristů jde o salámovou metodu, jež má potlačit odmítnutý text.

Londýn přitom potřebuje dojednané podmínky brexitu schválit, aby byla splněna podmínka z nedávného unijního summitu pro odklad odchodu z EU na 22. květen. V opačném případě zbylých 27 zemí unie Británii členství ve společenství prodloužilo pouze do 12. dubna. Do té doby by Londýn musel sdělil EU, jak bude dále postupovat a jednání o odchodu by se mohlo prodloužit i za konec letošního roku, ve Spojeném Království by se však musely v květnu konat volby do Evropského parlamentu.

Protože návrh dohody vyjednaný vládou poslanci dvakrát smetli a předseda sněmovny John Bercow odmítl, aby se potřetí hlasovalo o stejném návrhu, bude se jednat jen o dohodě o vystoupení s tím, že podrobnosti dohody se teprve dojednají. Hlasovat se nebude ani o souběžně dojednané politické deklaraci, která nastiňuje podobu budoucích vztahů Británie s EU. To ovšem vytváří další problém, protože EU podmínila odklad odchodu na noc z 22. na 23. května podmínkou, že bude do 29. března schválena i politická deklarace.

Ani osekaná dohoda nemá dostatečnou podporu



Výsledek hlasování není jasný. Labouristé tento postup odmítli, protože z něj neplyne, jak bude dohoda vypadat a bojí se, že jde o salámovou metodu postupného prosazení odmítnuté smlouvy. Mluvčí předsedy Strany práce Jeremyho Corbyna řekl: „Jeremy dal jasně najevo, že labouristé nebudou souhlasit s brexitem naslepo, aby se protlačila škodlivá dohoda Theresy Mayové, která by mohla nechat dalšímu vůdci toryů volnost v likvidaci základních práv a ochran a pokopala životní standardy.”

Premiérce Therese Mayové se stále nedaří zajistit dostatečnou podporu pro svůj návrh dohody o brexitu a není jasné, zda bude schválena tato část textu. Podpořit ji ve čtvrtek večer stále odmítalo 25 euroskeptických poslanců vládní Konzervativní strany, přestože řada dřívějších kritiků změnila názor poté, co Mayová slíbila rezignaci, když bude návrh dohody schválen.

Pro dohodu nechtějí hlasovat ani členové severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), o jejichž hlasy se opírá menšinová vláda konzervativců.