Pro vyjednanou dohodu bylo jen 242 poslanců. Proti bylo 391 poslanců.

Mayová řekla, že při hlasování o odchodu bez dohody budou mít konzervativní poslanci možnost vybrat si, jak hlasovat. Zdůraznila však, že brexit bez dohody je porážkou této vlády. Současně však dodala, že pokud jej poslanci odhlasují, stane se odchod bez dohody politikou vlády.

Předseda opozičních labouristů Jeremy Corbyn výsledek komentoval slovy: „Vláda utrpěla opět porážku.“ Zase naznačil možnost předčasných voleb a vyzval poslance, aby podpořili labouristický plán na odchod, který počítá s celní unií s EU.

Vůdce liberálních demokratů Vince Cable se zeptal, jestli existuje od americké války o nezávislost nějaký precedens, kdy by premiér utrpěl dvakrát po sobě porážku a stále pokračoval ve stejné politice. Zástupce Skotské národní strany řekl, že skotská premiérka bude chtít druhé referendum o brexitu.

Porážka premiérky Theresy Mayová byla jasná ještě před vyhlášením výsledků. Většina poslanců zamířila do místnosti určené pro odpůrce návrhu. V britském parlamentu se „hlasuje nohama”, poslanci nemačkají tlačítka ani nezvedají ruce, ale jdou do dvou různých místností, jedna je určena pro ty, kteří s návrhem souhlasí, a druhá pro ty, kdož jej odmítají.

O porážce vylo rozhodnuto ve chvíli, kdy generální prokurátor Geoffrey Cox řekl, že ani vyjednané dodatky nemohu zcela zabránit tomu, že by Británie uvázla v EU, pokud se s Unií nedohodne o obchodních vztazích.

List The Guardian uvedl před hlasováním, že už 23 konzervativců, kteří hlasovali 15. ledna proti vyjednanému návrhu, podpoří upravenou dohodu, ale ani to nestačilo. Televize SkyNews už před hlasováním zveřejnila svůj odhad, že Mayová prohraje a měla skoro přesné údaje.

Sky News projection



** Government will lose by more than 100 votes



345 MPs indicated they will vote against the deal

220 MPs will vote for the deal

72 unknown