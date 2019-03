Ivan Vilček, Právo

Kandidátka, která je místopředsedkyní neparlamentní strany Progresivní Slovensko, se v kampani vyslovila pro registrovaná partnerství i adopci dětí homosexuálními páry. Arcibiskup Orosch naproti tomu staví tradiční postoj, že rodinu tvoří jeden muž a jedna žena.

„Někteří kněží se přidávají k ultraliberálním názorům. Postavit se v televizi a propagovat kandidáta/kandidátku za tak ultraliberální stranu za prezidentku, je těžkým hříchem. To není správná cesta. Touto cestou vedeme naše věřící do slepé uličky a do katastrofy,“ řekl Orosch.

Čaputová označila tato slova za poselství, které nespojuje, ale rozděluje. „Nechci k tomu přispívat. Chci spíš promluvit k lidem, aby se nenechali rozdělovat. Aroganci moci se doposud dařilo jen proto, že slušní lidé byli rozdrobeni. Chci proto tyto lidi poprosit, abychom zůstali jednotní a nenechali se rozdělovat konfliktem,“ citoval server aktuality.sk prohlášení volebního týmu Čaputové.

Kandidátka na nejvyšší ústavní funkci se domnívá, že právě volání po lidskosti a spravedlnosti je tím, co lidi spojuje. „Chci oslovit všechny Slováky, Maďary, Rusíny, Romy, liberály, konzervativce, věřící i nevěřící,“ zdůraznila Čaputová.

První kolo prezidentských voleb se na Slovensku uskuteční tuto sobotu. Podle posledních zveřejněných průzkumů veřejného mínění měla největší šanci na postup do druhého kola, které se koná 30. března, právě Čaputová a jeden z dvojice Maroš Šefčovič a Štefan Harabin.