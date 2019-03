Novinky

Drjuková se v řadách sil neuznané separatistické Doněcké lidové republiky (DNR) vypracovala ze zdravotnice na náčelnici štábu ženského tankového pluku, který úspěšně bránil ofenzivě ukrajinských vládních sil.

Stala se symbolem, jaké možnosti dávala nová republika obyčejným lidem a ženám. Nakonec o ní začali natáčet film Opolčenočka (Vzbouřenečka), který by měl jít do kin 9. května na výročí dne vítězství nad fašisty. Otázkou ale je, zda se tak stane, hlavní hrdinka mezitím změnila názor a přeběhla, k čemuž přispělo podle jejích slov i to že má nový vztah. Jejím přítelem je ukrajinský agent tajné služby.

Mám přítele, na kterém mi moc záleží bývalá velitelka tankového pluku

O případu informovaly nejen ukrajinské weby, ale s odvoláním také Moskevský komsomolec, aniž by vše zpochybnil.

Minulosti nelituje



Sama nelituje toho, co udělala, že s přidala k separatistům: „Tehdy byla taková doba, že jsem plnila, co mi říkali. Bojovala jsem a v roce 2014 jsem se stala náčelnicí štábu pluku.“ Ženský pluk patřil k nejúspěšnějším na frontě.

Pak ale začala Drjuková spolupracovat s ukrajinskými vládními silami. „Mám přítele, na kterém mi moc záleží,” řekla v televizi s přesvědčivostí zamilované a zjihla. Na dotaz reportéra, zda je její přítel agent, přisvědčila.

ČTĚTE TAKÉ

Slovák bojuje na Ukrajině na straně separatistů, hrozí mu za to osm let vězení



Podle svých slov poskytla provládním silám informace, které pomohly zničit nově dodané tanky. Osm tanků bylo při diverzní akci u města Torez zničeno. Kdy se tak stalo, není jasné, protože podobných útoků bylo více.

Odjezd

Poté Drjuková odjela z DNR do Ruska, do Rostova na Donu, protože tvrdila, že se potřebuje léčit. Z Ruska se jí pak podařilo dostat na Ukrajinu. Že přeběhla, ale tajila, protože měla v Doněcku své dvě dospívající děti. Teprve teď, když se je podařilo dostat na Ukrajinu a setkala se s nimi v Kyjevě, byla ochotná promluvit. Připustila, že si byla vědoma, že děti jsou ohroženy na životě.

ČTĚTE TAKÉ

Povstalci z Donbasu natočili celovečerní film, hvězdou je bývalá krymská prokurátorka



V televizi TSN vylíčila, že je ochotná svědčit u mezinárodního tribunálu v Haagu o ruských zločinech, především o tom, že Rusko dodává separatistům modernizované tanky T-72B3, které tam testovalo, Uvedla, že první T-72B3 přivezl na území pod kontrolou separatistů ruský kapitán Jurij Priluckij. Tank byl nejlepším vybavením jednotky.

Podle ukrajinského webu Apostrof sloužil tank napřed u 17. motostřelecké brigády v Čečensku, která má ve výzbroji modernizované T-72B3. Jeho verze T-72B3M, snese srovnání se svým nástupcem T-90, protože má nový o 200 kW silnější motor o výkonu 830kW právě z tanku T-90, novou převodovku a nové aktivní pancéřování relikt.

Drjuková také vypověděla, že povstaleckým jednotkám velí ruští důstojníci, a dokumentovala to na případu svého nadřízeného. Odvezla i mnoho dokumentů a popsala, jak se během čtyř hodin stávají z ruských vojáků, kteří dorazí na Donbas, místní odvedenci.