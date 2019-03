Novinky, ČTK

Záložní řešení, které pojistka představuje a které má zabránit přísnému režimu na hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou po brexitu, je hlavním sporným bodem dohody uzavřené loni mezi Británií a evropskou sedmadvacítkou.

Irská pojistka by začala platit tehdy, pokud by během případného přechodného období po brexitu nebyla uzavřena obecná dohoda o budoucích vztazích, která by rovněž zajistila zachování volného režimu na irské hranici. Při uplatnění pojistky by Británie zůstala v bezcelní zóně s EU a Severní Irsko by navíc podléhalo některým pravidlům jednotného unijního trhu.

Tahanice o irskou pojitsku



Dohoda o brexitu uvádí, že irská pojistka je dočasné opatření, avšak dále tento aspekt nerozvádí. Část britských poslanců se proto obává, že by Británie skrze něj mohla na dlouhou dobu zůstat „uvězněna” v unijních strukturách. Britský parlament proto dohodu o brexitu odmítl a slíbil, že ji schválí, pokud ji nahradí neupřesněný alternativní mechanismus.[celá zpráva]

Britská premiérka Theresa Mayová na konci ledna kvůli výhradám dolní komory parlamentu ohlásila snahu vyjednat změny v podobě pojistky, EU však návrat k rozhovorům o znění „rozvodové” dohody kategoricky odmítá. [celá zpráva] Přesto Mayová uvedla, že jednání přinášejí plody, ale neupřesnila, jaké. [celá zpráva]

Možný vývoj okolo brexitu

FOTO: David Ryneš, Novinky

Tvrdí odpůrci EU z poslanecké Evropské výzkumné skupiny ERG v neděli ustoupili ze svých požadavků a stačí jim, když s právně závazným omezením platnosti irské pojistky přijde právě generální prokurátor Geoffrey Cox. [celá zpráva]

Cox chce s unií dohodnout "arbitrážní mechanismus", který by umožnil Británii nebo Bruselu učinit oficiální oznámení, že pojistka by měla skončit. Nezávislý arbitrážní panel mimo jurisdikci Soudního dvora EU ale podle listu Daily Telegraph unie odmítá.

Hlavní unijní vyjednavač pro brexit Michel Barnier v sobotním vydání německého deníku Die Welt uvedl, že EU je připravena Británii poskytnout další záruky o tom, že irská pojistka v brexitové dohodě je zamýšlena pouze jako dočasné opatření.[celá zpráva]