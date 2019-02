jz, Novinky

Církev dosud tvrdila, že případy, kdy duchovní zplodí dítě, jsou výjimečné a jsou to přestupky několika jedinců, kteří selhali. Realita ji ale nakonec donutila vytvořit v roce 2017 pokyny, jak v těchto případech postupovat.

„Mohu potvrdit, že tyto pokyny existují,“ odpověděl na dotaz deníku The New York Times vatikánský mluvčí Alessandro Gisotti. Základním principem pokynů je podle mluvčího „ochrana dítěte“. „Pokyny žádají, aby takový otec opustil kněžský stav, převzal povinnost a zodpovědnost rodiče a věnoval se dítěti,“ uvedl Gisotti. Podrobnosti odmítl sdělit s odkazem, že je to „interní dokument“.

Kolik katolických kněží selhalo a má děti, není známo. Organizace Coping International, kterou založil irský psychoterapeut Vincent Doyle, v současnosti eviduje padesát tisíc členů ve 175 zemích světa. „Kněží po celém světě mají děti,“ řekl Doyle, který je sám potomkem kněze. Tvrdí, že přibývá případů, kdy se stále častěji lidé obracejí na odborníky a nechávají se prověřit přes DNA.

Doyle ale upozorňuje na další fakt. Mnohé děti byly počaty nejen během milostných románků, ale také během sexuálního zneužívání či znásilnění, v některých případech se staly matkami jeptišky.

Papež František během závěrečného dne vatikánského summitu na ochranu dětí

FOTO: Reuters Tv, Reuters

Problém otcovství kněží začali mezi prvními řešit duchovní v Irsku, kteří pro takové případy vydali vlastní pokyny. „Blaho dítěte je na prvním místě. Kněz by měl podobně jako každý otec čelit zodpovědnosti, a to právní, morální i finanční. Žádný kněz by se neměl vyhýbat svým povinnostem,“ uvedli duchovní. Irská církev však výslovně nevyžaduje, aby se svého místa vzdali.

Požadavek, aby se kněží, kteří se stali otci, vzdali svého poslání, je podle právníků sporný. „Nejde o žádný kanonický zločin, neexistují důvody pro to, aby byl kněžského stavu zproštěn,“ tvrdí advokátka Laura Sgro, která se specializuje na církevní právo.

Možnost, že by Vatikán přistoupil na změnu stovky let trvající tradice celibátu, vyloučil sám papež František. Zásadně nesouhlasí s tím, že by si kněží mohli sami volit, zda budou dodržovat celibát či nikoliv.