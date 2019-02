Novinky

Vyšetřovatelé nyní musejí určit, jestli šlo o soukromý let. Na jejich rozhodnutí závisí případný trest pro majitele letadla i finanční kompenzace ze strany pojišťoven.

Pilot - jehož tělo se stále ještě nenašlo - požádal chvíli před pádem o povolení ke klesání, několik minut na to se ale stroj otočil a pak začal padat. Uvedl to server listu The Guardian. Vrak letadla byl nalezen na mořském dně asi 30 metrů od místa, kde se strojem radary ztratily kontakt. Naposledy byl zachycen ve výšce 488 metrů, což znamená, že padal téměř kolmo k zemi.

Některé zdroje ale uvádějí, že těsně před pádem radary zachytily, jak stroj prudce stoupá. Právě na interpretaci radarových dat se vyšetřovatelé stále zaměřují.

Osmadvacetiletý fotbalista Sala byl na palubě letadla, které zmizelo z radarů 21. ledna, jediným pasažérem. Cestoval z francouzského Nantes do velšského Cardiffu. Tamní klub City ho koupil právě z Nantes za 17 milionů eur. Fotbalisto tělo již bylo nalezeno, vyzdviženo a pohřbeno v Argentině.