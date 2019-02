Ivan Vilček, Právo

Helsinský výbor tvrdí, že jídlo dostávaly jen tři děti a rodiče žili téměř týden z toho, co děti nechaly. „Helsinský výbor považuje takové jednání ze strany maďarských úřadů za mučení, proto jsme ve věci požádali o pomoc evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku,“ řekl Zádori.

Mezinárodní soud ve Štrasburku ve středu vyzval maďarské úřady, aby se o iráckou rodinu řádně postaraly a všichni členové rodiny dostávali jídlo třikrát denně. Agentura MTI napsala, že rodině žádosti o azyl maďarské úřady zamítly.

„Úřady však nadále rozhodují o místě jejich dočasného umístění nebo o vyhoštění. Pokud by se rodina dobrovolně vrátila do Srbska, ve věci by se už dál nerozhodovalo,“ upozornil Zádori.

Problémy se stravou i v minulosti



Také loni čelilo Maďarsko nařčení z toho, že odpírá stravu žadatelům o azyl. Maďarský ministr Gergely Gulyás, který stojí v čele úřadu vlády, to tehdy důrazně odmítl. „Tuto lež rozšiřují lidé, kteří s radostí obviňují vlastní zemi, a levicově-liberální intelektuálové,“ řekl ministr bez dalšího upřesnění.

Podle Gulyáse vynakládá maďarská vláda v průměru na každého žadatele o azyl 700 tisíc forintů (56 tisíc korun). „Tato částka obsahuje také náklady na stravu, která zohledňuje jejich náboženské zvyklosti. Pokud je však jejich žádost o azyl odmítnuta, musí opustit tranzitní zónu umístěnou na hranicích,“ zdůraznil ministr.

Žadatelé o azyl musí v Maďarsku k podání žádosti využívat výhradně dvě tranzitní zóny, které byly vytvořeny na hranicích se Srbskem v Tompě a v Röszke. Pokud azyl dostanou, jsou vpuštěni na území Maďarska, pokud je jejich žádost odmítnuta, musí tranzitní zónu opustit směrem do Srbska.