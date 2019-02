Poslanec, který se stane ministrem, by se měl vzdát místa ve Sněmovně. Změnu Ústavy, která by zavedla takzvaný klouzavý mandát, tento týden předložil šéf pirátských poslanců Jakub Michálek. Návrh, který má bojovat proti absencím ministrů... Celý článek To už ministry neuvidíme vůbec. Část poslanců varuje před klouzavým mandátem»