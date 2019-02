Novinky, ČTK, DPA

„Je to neakceptovatelná provokace,“ oznámila ve čtvrtek Agnes von der Muhllová, mluvčí francouzského ministerstva zahraničí, které povolalo velvyslance ke konzultacím.

"Francie je už několik měsíců cílem opakovaných neopodstatněných útoků a skandálních tvrzení," uvedla Muhllová. "Mít neshody je jedna věc, ale manipulovat vzájemnými vztahy kvůli volbám je věc jiná... Všechny tyto aktivity vytvářejí závažnou situaci, která vzbuzuje otázky ohledně záměrů italské vlády vůči Francii," dodala.

Di Maio se schůzkou pochlubil na svém Facebooku. „Setkali jsme se s lídrem žlutých vest Cristophem Chalençonem a s kandidáty do evropských voleb ze seznamu RIC (Shromáždění občanské iniciativy) Ingrid Levavasseurové," napsal vicepremiér.

Oggi con Alessandro Di Battista abbiamo fatto un salto in Francia e abbiamo incontrato il leader dei gilet gialli... Zveřejnil(a) Luigi Di Maio dne Úterý 5. února 2019

Levavasseurová, povoláním zdravotní sestra, zastupuje umírněný proud žlutých vest a stojí v čele kandidátky RIC do květnových voleb do Evropského parlamentu. Ústředním požadavkem tohoto proudu je zavedení přímé demokracie. List The Guardian se domnívá, že program RIC bude zřejmě protievropský.

Tvář „žlutých vest“ Chalençon pochází z departementu Vaucluse na jihozápadě země, patří ke skupině místních organizátorů protestů a sám se prohlásil za mluvčího žlutých vest z tohoto regionu. Někteří z protestujících s tím nesouhlasí, kovář Chalençon se podle nich svými postoji blíží krajní pravicí a hnutí využívá k tomu, aby se zviditelnil. Média si také všímají jeho protimuslimských příspěvků na sociálních sítích.