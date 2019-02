Novinky, ČTK

„Musíme vycházet z toho, že (Američané) budou uplatňovat opatření k vojenskému zadržování Ruska, a to velice tvrdá. Budeme na ně reagovat odvetou,” prohlásil Rjabkov.

„Děláme vše, aby k tomu nedošlo,“ odpověděl na otázku, co udělá Moskva pro to, aby v Pobaltí, zejména v Estonsku, nebyly rozmístěny americké rakety. „Jsem si jist, že všichni ti, kteří jsou v naší zemi zapojeni do zahraniční politiky, obrany a bezpečnosti, budou pracovat jako jeden tým, aby nedopustili vznik situace, kdy se hroutí vše, co bylo po desetiletí základem evropské bezpečnosti,“ dodal náměstek Rjabkov, který má na starosti vnější vztahy.

Konkrétněji chystané ruské kroky neupřesnil. Zopakoval jen slova jiných vysokých ruských představitelů, že se Rusko nenechá zatáhnout do nových závodů ve zbrojení.

Estonsko bylo zmíněno kvůli tomu, že před třemi týdny navrhoval radikální estonský novinář rozmístit v Estonsku rakety a namířit je na Petrohrad.

Podle šéfa NATO se jaderné rakety nechystají



Generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg minulý týden v sobotu odmítl, že by aliance měla v úmyslu rozmístit v Evropě nové jaderné rakety. O den dříve k rozmístění amerických raket v Evropě vyzval šéf polské diplomacie Jacek Czaputowicz.

Rjabkov se na tiskové konferenci věnoval situaci, která nastala poté, co Spojené státy minulý pátek oznámily, že odstupují od smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) z roku 1987, která oběma velmocím zakázala rakety a střely o doletu 500 až 5000 kilometrů. USA tento krok zdůvodnily tím, že Rusko smlouvu porušilo zavedením nových raket Novator 9M729.

Den po Američanech od smlouvy odstoupilo i Rusko.

Trump chce novou smlouvu



Začala tím běžet půlroční výpovědní lhůta, během které lze o osudu smlouvy ještě jednat. Americký prezident Donald Trump ale hned po vypovězení INF promluvil o možnosti uzavřít novou smlouvu, která by měla zahrnout i další země, disponující raketami středního doletu, jako jsou Čína či Severní Korea.

Na to reagoval i Rjabkov: „Se zájmem si počkáme na konkrétní návrh předložený na papíře, anebo jiným způsobem. Až američtí kolegové dospějí k tomu, aby nám něco praktického předali, se zájmem se na to podíváme. Ale až dosud jsme nic neviděli, kromě návrhu uzavřít takovou dohodu v hezkém pokoji. To samozřejmě vítáme.”

Rjabkov současně připomněl, že Rusko s podporou USA v polovině minulého desetiletí usilovalo rozšířit smlouvu INF i na další země, ale ukázalo se, že o ni dotyčné státy nejeví valný zájem.