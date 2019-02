„Hrozí kolaps celé budovy. Pokračuje dohašování a demontáž konstrukce,“ uvedl zdroj z hasičských jednotek. Dům je památkově chráněný a pochází z roku 1912.

Hořet podle médií začalo zřejmě v bytě dcery ruského violisty Jurije Bašmeta. V domě, kde se ceny bytů pohybují v rozmezí 36,9 milionu až 164 milionů rublů (asi 12,6 milionu až 56 milionů Kč), žije několik známých umělců a umělkyň. Hořela dvě patra.

Historické budově hrozí zřícení.

FOTO: Handout, Reuters

Požár vypukl v pondělí 01.40 hodin moskevského času. Hořet začalo v pátém patře, plameny se rychle rozšířily a zachvátily plochu přes 1500 metrů čtverečních. Hasičům se podařilo dostat požár pod kontrolu až kolem 05.00 hodin. Z domu bylo evakuováno 42 lidí včetně osmi dětí.

