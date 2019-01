Novinky

Velké britské potravinové řetězce jako Sainsbury's, Asda, Marks & Spencer, Waitrose, The Co-op, Lidl, McDonald's nebo KFC se podle Daily Mailu obávají, že dojde k „výpadkům zásobování“ a nejmarkantnější to bude v nabídce čerstvé a zeleniny.

Britští obchodníci však již dříve varovali, že můžou docházet i základní potraviny a další zboží běžné potřeby.

„Máme extrémní obavy, že budou naši zákazníci prvními, kdo pocítí dopady tvrdého brexitu. Situace je o to horší, že v Británii nebude v březnu zemědělská sezóna. Na 90 procent salátu, 80 procent rajčat a 70 procent lesních plodů dovážíme z Evropské unie,“ cituje Daily Mail z dopisu konsorcia potravinových řetězců, zaslaného poslancům.

Pokud k tvrdému brexitu po uplynutí dvouleté lhůty stanovené Lisabonskou smlouvou 29. března skutečně dojde, přestanou ze dne na den platit všechny dohody.

V praxi by to znamenalo ekonomickou i dopravní katastrofu, poznamenal deník The Telegraph. Na hranicích by totiž znovu začala platit cla a přísnější kontroly. Proto by se dovoz zboží výrazně zdržel.