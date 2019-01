Novinky

Komunikace blokují nejen nehody, ale především kamiony a nákladní vozy, píše server týdeníku Focus. Řidiči se musejí obrnit trpělivostí především na dálnici A1 v úseku Dortmund – Kolín nad Rýnem, a to v obou směrech. Na mnoha místech jsou buď kolony, nebo je komunikace zcela uzavřená a sjezdy jsou ucpané.

Es wird weniger: Stau und auch Schnee auf den Autobahnen. Jetzt sind es nur noch 310 km #Stau in #NRW. Spitzenwert waren heute Vormittag 372 km Stau. Statt Schneeglätte auf vielen Straßen nur noch Nasskälte. #Montagmorgen https://t.co/ZCIdP2XUVx pic.twitter.com/fxHbu2biIe — WDR Verkehrsstudio (@WDR_Verkehr) 28. ledna 2019

Podobná situace panuje na A2 v úseku Dortmnud – Oberhausen, A3 v úseku Kolín nad Rýnem – Oberhausen a Arnheim – Kolín nad Rýnem, A4 Kolín nad Rýnem – Cáchy, A40 Kolín nad Rýnem – Duisburg – Essen, A42 v okolí Dortmundu, A43, A45, A46 v úseku Düsseldorf–Wuppertal, A52 Essen – Düsseldorf, A57, A59. Situace je náročná pro řidiče také kolem Bonnu.

Německá meteorologická služba varuje před větrem, kvůli němu se budou na silnicích tvořit závěje. Sněží už od poloh 200 metrů nad mořem a během dne by mělo napadnout až 20 centimetrů sněhu. Sněhová pokrývka by neměla vydržet dlouho, očekávají se teploty od 3 do 6 stupňů Celsia.

20 Zentimeter Neuschnee in #Klagenfurt! ❄️ Und wie sieht’s bei Euch aus? Zveřejnil(a) Kärntner Krone dne Neděle 27. ledna 2019

S dalšími 30 centimetry nového sněhu se musejí vypořádat také obyvatelé rakouských spolkových zemí Burgenland, Dolní Rakousko, Štýrsko a části Korutanska. Rakouský automotoklub ÖAMTC varuje řidiče a nabádá ke zvýšené opatrnosti na dálnici A5 a A2.

Kvůli silnému sněžení je zakázána jízda na dálnici A21 pro nákladní vozy nad 3,5 tuny.