Podle argentinských médií uvedl, že je „skutečně vystrašený“. „Jsme v letadle, a vypadá to, že se rozpadá,” dodal. Vyjádřil obavy, že neví, jestli pro ně někoho vyšlou, když se neozve do půldruhé hodiny. Podle listu The Daily Mail mělo letadlo problém už při startu. Vzlétalo na čtyřikrát.

Pátrání pokračuje od středečního rána. Obnoveno bylo hned po rozbřesku. „Dvě letadla odstartovala a zaměřila se na oblast, kde je největší pravděpodobnost, že se něco najde na základě zhodnocení přílivu a počasí od zmizení,“ uvedla policie v Guernsey na Twitteru.

1/2



23rd January

7.30am update.

We have resumed searching. Two planes are taking off & will search a targeted area we believe has the highest likelihood of finding anything, based on review of the tides and weather since it went missing. — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 23. ledna 2019

2/2



Coastal areas around Alderney and off-lying rocks and islands will also be searched from the air.



Updates will be provided once information is available — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 23. ledna 2019

V úterý prohledalo více než tisíc čtverečních mil pět letadel a dva čluny z Francie a Velké Británie. Žádné stopy po zmizelém Piperu Malibu však nenašly. Sice bylo spatřeno několik plovoucích předmětů, ale police v Guernsey nebyla schopna potvrdit, zda mají něco společného s letadlem.

Upozornila, že vzhledem k počasí je malá šance, že by kdokoli z lidí na palubě mohl být ještě živ: „Nenašli jsme žádné stopy po těch na palubě. Jestliže přistáli na vodu, je v tuto chvíli šance, že by přežili, naneštěstí mizivá.“

Fanoušek francouzského klubu FC Nantes drží květiny a časopis s portrétem pohřešovaného fotbalisty Emiliana Saly.

FOTO: Stephane Mahe, Reuters

Sala hrál do roku 2015 v Nantes, kde vstřelil celkem 48 gólů. Na podzim byl třetím nejlepším střelcem francouzské Ligue 1 s třinácti góly. Nyní za patnáct miliónů liber přestoupil do klubu anglické Premier League Cardiff City. Týmu se nedaří, je osmnáctý a hrozí mu sestup.