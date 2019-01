PM, znk, Právo

Média o tom informovala Beata Szydlová (55), bývalá polská premiérka a současná vicepremiérka. Piotr D. který působil také ve vedoucí funkci na ministerstvu vnitra, byl v té době zaměstnancem Úřadu pro elektronickou komunikaci.

Podle listu The South China Morning Post řekl zakladatel Huawei Žen Čeng-fej (74): „Už před deseti lety jsme předvídali, že bychom mohli čelit podobným problémům jako dnes, a připravili jsme se na to. Za pět let budou roční tržby pravděpodobně činit více než dvojnásobek nynější úrovně.“