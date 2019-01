Na místo přijel ministr vnitra Christophe Castaner a řekl, že situace je pod kontrolou a že se do zásahu zapojilo 200 hasičů a 100 policistů. „Je to ohromná exploze, bilance bude těžká. Otevřeli jsme přijímací centrum a nabízíme pomoc,” řekl ministr. Na místo dorazil podle deníku Le Figaro také premiér Édouard Philippe a krizového jednání se zúčastnila i pařížská starostka Anne Hidalgová.

Hasiči pomáhají jednomu z raněných.

FOTO: Thibault Camus, ČTK/AP

Podle francouzských médií nemělo být pekařství v sobotu otevřené.

Svědci z okolních domů zachytili na své mobilní telefony první snímky místa. Z hotelu na ulici Trévise byli na žádost policie evakuováni hosté. Podle recepční byl výbuch velmi silný a lidé podlehli panice, že jde o teroristický útok.

