Do Británie se valí migranti na loďkách přes kanál La Manche

Britská vláda odvolala dvě lodě z operací ve Středozemním moři a vysílá je k hlídkám do Lamanšského průlivu, oznámil to britský ministr vnitra Sajid Javid po zasedání krizového štábu. Důvodem pro toto rozhodnutí je zvyšující se počet běženců, kteří se snaží dostat z Francie do Velké Británie na malých loďkách.