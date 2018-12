„Dva lidé zatčení v souvislosti s rozsáhlým narušením letů na letišti Gatwick byli propuštěni bez obvinění. Oba plně spolupracovali při vyšetřování a už nejsou podezřelí,” uvedla policie ve svém prohlášení.

Dvojici z města Crawley nedaleko letiště zatkli policisté v pátek kolem desáté večer. [celá zpráva]

Vyšetřovatelé pak prověřovali podezření, že narušili leteckou dopravu a ohrožovali bezpečnost na letišti. Nakonec však došli k závěru, že tyto osoby nemají s nepovolenými lety dronů nic společného.

