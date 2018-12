Novinky, ČTK

Původně měla sněmovna o dohodě hlasovat v úterý, vláda hlasování ale v pondělí odvolala, neboť bylo očividné, že ujednání parlament odmítne.

Nyní se premiérka v Bruselu, kde začíná summit EU, pokusí vyjednat lepší podmínky, zejména co se týká irské pojistky. Pokud by se Irsko a Velká Británie nedohodly, mohlo by dál platit, že hranice mezi Irskem a Severním Irskem je průchozí a tato část Británie zůstane neustále v celní unii s EU.

Mayová bude žádat dodatečné „právní a politické záruky”, které jsou potřeba ke schválení dohody o brexitu. Řekla to novinářům při příchodu na summit, na němž je ve čtvrtek nakonec britský odchod z Unie jedním z hlavních témat.

Britská premiérka Theresa Mayová se v Bruselu zdraví s irským premiérem Leem Varadkarem

Složitě vyjednanou dohodu však německý ministr zahraničí Heiko Maas stejně jako kancléřka Angela Merkelová a další evropští politici měnit nechce.

V hře je i odklad odluky, což je podle rozhodnutí Soudního dvora EU přípustné, pokud se na tom Londýn dohodne s dalšími unijními členy. Toto řešení podle britského ministra spravedlnosti Geoffreyho Coxe ale vláda neplánuje. Uvedl, že vláda nijak podrobně nestuduje, zda je potřeba k odkladu výstupu z EU nutné přijmout dodatečný zákon či získat jiný souhlas parlamentu.

I když Mayová ustála ve středu hlasování vlastních poslanců o důvěře a zůstává v čele konzervativní strany, když pro setrvání bylo dvě stě poslanců a pro odvolání 117, nadále čelí tlaku.

Konzervativní poslanec Jacob Rees-Mogg, který se stal jednou z hlavních tváří odpůrců Mayové, opět premiérku vyzval, aby zvážila rezignaci.

EU se připravuje na brexit bez dohody



Německý ministr zahraničí Maas neočekává, že by se po středečním hlasování britských konzervativců o nedůvěře pro Mayovou změnily poměry v britském parlamentu, pokud jde o brexit. Německo se proto nadále musí připravovat na vystoupení Británie z Evropské unie bez příslušné dohody.

„To, že Theresa Mayová hlasování o nedůvěře přestála, je potěšitelné, ale výsledek nedává žádný důvod usuzovat, že by se zlepšily poměry hlasů v britském parlamentu ve vztahu k dohodě o vystoupení,” uvedl v narážce na to, že pro podporu brexitové dohody zatím Mayová v Dolní sněmovně nemá většinu.