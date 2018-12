Novinky, ČTK

„Sankce jsou vždy zbytečné. Ničemu nepomáhají, naopak poškozují obě strany, ne jen jednu. Z ekonomického i z politického hlediska,” zopakoval Zeman své odmítavé stanovisko k sankcím přijatým vůči Rusku kvůli jeho postupu vůči Ukrajině, včetně anexe Krymu. Naznačil přitom možnost, že by se o jejich ukončení v EU mohla zasloužit například Itálie, nebo Visegrádská čtyřka.

Podle Zemana dnes v Evropské unii není žádný silný vůdce. „Rusko nepochybně má silného vůdce. Čína má silného vůdce, Amerika má silného vůdce. Najděte mi, prosím, silného vůdce na úrovni Evropské unie. Dívám se nalevo, dívám se napravo, dívám se dopředu, dozadu - silného vůdce prostě nevidím,” řekl prezident.

Na válku s Ruskem nevěří



Poukázal přitom na to, že odchází německá kancléřka Angela Merkelová a že pozice francouzského prezidenta Emmanuela Macrona už není kvůli nynějším protivládním demonstracím v zemi tak silná, jak se zdálo před půl rokem.

Pokud jde o napjaté vztahy Ruska se Severoatlantickou aliancí, Zeman nevěří v možnost vojenského konfliktu mezi NATO a Ruskem. „Nevěřím, že může dojít k vojenskému útoku na pobaltské státy. Byla by to politická, a dokonce i vojenská sebevražda,” řekl český prezident. Soudobých válečných cílů se podle něj dosahuje prostřednictvím ekonomiky, nikoliv pomocí zbraní.

Ruští agenti v Česku

Zeman ve čtvrtek kritizoval práci Bezpečnostní informační služby (BIS) . Prohlásil o ní, že jsou to čučkaři. V rozhovoru pro TV Barrandov uvedl, že služba tvrdí, že se to v Česku hemží ruskými a čínskými špióny, ale zatím žádného neodhalila. [celá zpráva]

Dostal se tak pod palbu kritiky svých politických odpůrců i příznivců. Nezvykle ostře reagoval i ředitel BIS Michal Koudelka, který připomněl, že BIS rozbila ruskou zpravodajskou síť působící v ČR a že o tom prezident byl informován. [celá zpráva]

Britská policie na místě činu v Salisbury, kde někdo otrávil novičokem Sergeje Skripala

FOTO: Reuters

Na svém stanovisku k novičoku trvá

Český prezident se v rozhovoru pro ruskou televizi rovněž vrátil k aféře kolem Ruskem vyvinutého armádního jedu novičok, s nímž byl v březnu spáchán pokus o vraždu bývalého ruského dvojího agenta Sergeje Skripala v Británii. Z útoku Londýn obvinil ruskou vojenskou rozvědku GRU. Prezident v rozhovoru zopakoval tvrzení, že se novičok vyráběl i v Česku.

„U nás byly dvě tajné služby. Jedna říkala ano (novičok se vyráběl) - druhá říkala ne. Nicméně všichni připouštěli, že se novičok (v Česku) testoval. No a existuje prostá otázka. Jestli něco testujete, tak to musíte vyrobit. Jestli někdo říká 'testoval se, ale nevyráběl se', tak je to naprostý nesmysl, porušuje to fyzikální zákony zachování hmoty a energie,” řekl Zeman.