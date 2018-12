Novinky, ČTK

S diskusí o britském odchodu z unie nepočítá předběžný program čtvrtečního a pátečního summitu ani diplomaty už připravované závěry schůzky. Prezidenti a premiéři zemí unie se přitom v Bruselu sejdou dva dny poté, co bude britská Dolní sněmovna hlasovat o vyjednané rozvodové dohodě.

Předběžná verze závěrů prosincového jednání šéfů států a vlád bloku obsahuje body týkající se budoucího víceletého rozpočtu unie, jednotného trhu, migrace a „další body”, mezi nimiž nechybí posilování boje s dezinformacemi, vnější vztahy či potřeba boje s xenofobií a rasismem nebo otázka klimatických změn. Podle dokumentu, který má ČTK k dispozici, se také očekává, že premiéři a prezidenti bloku rozhodnou o prodloužení sankcí, které kvůli ukrajinské krizi unie uvalila na Rusko.

V pátek, tedy druhý jednací den, se sice šéfové států a vlád 27 zemí bloku sejdou bez britské premiérky Theresy Mayové a budou diskutovat o prohlubování hospodářské a měnové unie. „Je ale možné, že tady si o brexitu promluví,” uvedl dobře informovaný diplomatický zdroj.

I nejoptimističtější spojenci Mayové se připravují na to, že dolní komora návrh o brexitu neschválí. Poradci Mayové, kteří podporují brexit, plánují v úterý podat řadu rezignací, pokud se dohoda nezmění. Odejít má podle listu The Guardian desítka lidí. Je mezi nimi Mike Wood, který je poradcem ministra obchodu. Pravil, že odejde, pokud se nezmění podoba irské pojistky, které by případě nedohody znamenala, že Británie může natrvalo zůstat v celní unii s EU. Zdůraznil přitom, že jinak dohodu podporuje.

Tuto pojistku tvrdě odmítají severoirští unionisté z DUP, kteří menšinovou vládu Mayové podporují. Pokud se pojistka nezruší, dohodu nepodpoří. Jejich člen Ian Paisley, který přirovnal úterní hlasování k popravě, ale zmínil, že nejde ani tak o postoj DUP, jako o to, že mnozí konzervativci dohodu potopí. Smlouvu odmítá bývalý ministr zahraničí Boris Johnson, který odešel z vlády, když se při jednání rozhodlo, že Británie EU více ustoupí.

CNN spekuluje, co učiní Mayová po neúspěšném hlasování, zda podá demisi jako David Cameron, když se ve referendu Britové rozhodli pro brexit, který on nechtěl, či bude-li čelit hlasování o nedůvěře. O to mohou žádat jak její spolustraníci, kterých však zatím na to nebylo dost, tak labouristická opozice. To by však znamenalo nové volby, protože by asi těžko dokázali sestavit většinovou vládu.

Televize se domnívá, že pokud Mayová prohraje jen o malý počet hlasů, mohla by se pokusit v Bruselu dohodu předjednat. Už se objevily náznaky, že Brusel je ochoten prodloužit dvouletou lhůtu pro dohod z Unie. To, že není brexit na programu prosincového summitu, tuto spekulaci podporuje. Času zbývá málo.

S odklady však roste tlak na druhé referendum, nebo zrušení toho prvního. Britové, žijící v EU napadli v pátek u soudu referendum o odchodu Británie z EU kvůli nezákonné kampani lidí požadujících odchod z Unie. Obě frakce, jak ta pro odchod, tak ta pro setrvání v Unii, byly už dříve pokutován za porušení hlasovacího zákona, neboť výdaje na propagaci překročili stanovený limit. Soud už jednou stížnost zamítl se sdělením, že to nemělo vliv na výsledky. Podle navrhovatelů však už samotný trest zpochybňuje legitimitu referenda.

Odchod bez dohody hrozí chaosem v přístavech

Pokud poslanci dohodu odmítnou a Británie opustí Evropskou unii bez dohody, mohl by chaos v přístavech u Lamanšského průlivu a na silnicích jihovýchodní Anglie panovat až půl roku. Vyplývá to z vládní technické analýzy, o které informovala stanice BBC.

Omezený přístup do přístavů Dover a Folkestone, kam putuje většina nákladů z kontinentu, a zpoždění v rozvozu zboží z nich by mohly v nejhorším případě trvat až do konce září příštího roku. Podle BBC jednotlivá ministerstva v souvislosti s dokumentem vyzvala úřady a další organizace pod svou správou, aby přepsaly své krizové plány. Například ministerstvo zdravotnictví vyzvalo Národní zdravotnickou službu (NHS), aby zajistila dostatek léků na výrazně delší dobu než dříve předpokládaných šest týdnů. Zhruba 90 procent všech léků a lékařských pomůcek dovážených do Británie, ale i do Irska z evropského kontinentu putuje přes přístav Dover.

Rada hrabství Kent, ve kterém leží Dover i Folkestone a ve kterém ústí i tunel vedoucí pod Lamanšským průlivem, varovala, že by problémy po brexitu bez dohody mohly nastat i v nečekaných oblastech. Kvůli obnovení kontrol na hranicích, které by způsobily chaos a velké dopravní zácpy, by se nemusely dostat pohřební vozy k nebožtíkům, mohly by se hromadit odpadky a děti by mohly mít problém dostat se do škol. Obyvatele Kentu samospráva varovala, že by mohly nastat i problémy se zásobováním potravinami z domácích zdrojů, neboť na silnicích může uváznout odhadem až 10 000 nákladních vozů.