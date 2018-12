Slovenský ministerský předseda zdůraznil, že je politická orientace Slovenské republiky je velmi jasná.

„Ještě jednou deklaruji, že máme proevropskou a proatlantickou orientaci. S Ruskou federací máme standardní vztahy. My jsme to udělali slušně ve smyslu všech diplomatických zvyklostí a pravidel. Jsem rád, že to bylo respektováno a dotyčný opustil území Slovenska se vším, co k tomu patří, ve stanoveném termínu,“ zdůraznil Pellegrini.

„Takové věci se dějí i jinde ve světě. Slovensko tak učinilo v tiché proceduře s tím, že o tom byly informovány všechny členské země,“ dodal.