ČTK

Šestice obviněných lidí nakoupila podle policejního mluvčího Johanna Baumschlagera zhruba před dvěma týdny v Česku zábavní pyrotechniku. Pořídila si mimo jiné šest dělobuchů třídy F4, která je určena pouze profesionálům.

Osudový omyl



Pět dělobuchů lidé ze skupiny, která si vyslechla obvinění, odpálili v obci Ramsau jihozápadně od Vídně již před konáním sobotního průvodu čertovských masek známého jako Průvod percht. Jedna z nebezpečných petard se ale zřejmě omylem zamíchala mezi ostatní dělobuchy a dostala se během folklorní akce do rukou šestnáctiletého chlapce. Při výbuchu hocha dělobuch připravil o několik prstů.

Policejní mluvčí Baumschlager varoval v souvislosti s případem z Ramsau před "nákupním turismem".

Zábavní pyrotechnika je v Evropské unii rozdělena do kategorií F1 až F4. V případě České republiky se mohou legálně k nejnižší kategorii dostat jen osoby starší 15 let, v případě F4 pouze lidé se zvláštní odbornou způsobilostí. Do první kategorie se řadí například prskavky, práskací kuličky či petardy vystřelující konfety.