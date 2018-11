Novinky

Macron, který v úterý oznámil uzavření uhelných elektráren do roku 2022 a následně některých elektráren jaderných, aby se na produkci elektrické energie podílely jen padesáti procenty, řekl: „Nemůžete být v pondělí pro ochranu životního prostředí, a když nastane úterý, být proti zvyšování cen paliv.“

Naznačil ale možnost úlev v podobě uplatňování daně. Uvedl, že pokud by ceny paliv stoupaly, daň by se upravila, aby nedopadala na bedra motoristů. Zmínil v té souvislosti, že dlouhodobou francouzskou politikou bylo povzbuzovat obyvatele, aby se přestěhovali z měst na venkov a využívali silniční dopravu: „Zatlačili jsme je do této situace. Oni jsou oběťmi této situace, oni ji nevytvořili.“

FOTO: Gonzalo Fuentes, Reuters

Uznal, že mnozí občané mají pocit, že daň po meziročním růstu cen benzínu a nafty o 15 až 23 procent byla nařízena bez konzultací s nimi. Proto po Macronově vystoupení televize BFM TV uvedla, že by se ministr pro životní prostředí měl ještě v úterý setkat se zástupci hnutí žlutých vest.

Macron se ale vyslovil proti radikálním protestům, kdy se demonstranti navzdory zákazu vydali na třídu Champs-Elysées. Neodsoudil ale všechny demonstranty šmahem: „Nesměšuju výtržníky s občany, kteří vyjadřují názor. Sympatizuji se svými spoluobčany, ale neustoupím násilí.“ [celá zpráva]