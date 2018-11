Mayová čelí snaze konzervativců odvolat ji z postu šéfky strany i z postu premiérky. Uvedl to list The Guardian s dovoláním na nejmenovaný zdroj, jehož informace se dříve vždy potvrdily. Uváděl, že nedůvěru jí písmeně vyjádřilo už 48 lidí. Pak se objevila zpráva, že je již dostatek podpisů, aby mohli vyvolat hlasování o nedůvěře kabinetu.

Britská premiérka je pod stále větším tlakem, protože Michael Gove odmítl přijmout post nového vyjednavače o vystoupení z EU. Gove odmítl pozici kvůli tomu, že mu Mayová nedovolila dohodu předjednat, uvedla BBC. Bývalý vyjednavač Dominic Raab, který tento týden odstoupil, řekl, že v návrhu dohody jsou „fatální chyby“. Mayová ale BBC řekla, že je skutečně přesvědčena, že „je to opravdu nejlepší dohoda pro Británii“.

Za příšerný označil návrh rozlukové dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím někdejší britský ministr pro brexit David Davis, kterého nahradil Raab. Očekává, že v parlamentu bude dohoda odmítnuta, takže premiérka bude muset přijít s alternativou.

„Tohle nesplňuje požadavky lidí, pro tohle nehlasovali, nesplňuje to ani podmínky manifestu konzervativců,” prohlásil Davis. Premiérku odmítl kritizovat, ale uvedl, že nesouhlasí s jejím tvrzením, že na výběr jsou jen její dohoda, nebo žádná dohoda.

Mayová ale v pátek v éteru vyloučila, že by mohli konzervativní poslanci hlasovat o dohodě podle svého uvážení. Podle ní je tu kolektivní odpovědnost. Dodala, že zatím má podporu severoirských unionistů, na níž je její kabinet závislý.

Unconfirmed and from a single (always previously reliable) source - but hearing that the 48 letters are in and Downing Street are preparing for a no confidence motion in Theresa May as Conservative leader...