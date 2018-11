Jsme připraveni pokračovat v současné koalici, říká Merkelová

Křesťanskodemokratická unie (CDU) je připravená pokračovat v práci na půdorysu současné vládní koalice se sesterskou Křesťanskosociální unií (CSU) a německými sociálními demokraty, uvedla to kancléřka Angela Merkelová. Platit by to mělo také pro budoucího šéfa CDU, kterého si strana vybere na sjezdu v prosinci, uvedla Merkelová. Ta minulý týden ohlásila svůj odchod z postu předsedkyně strany po 18 letech.