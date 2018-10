Středoevropská univerzita v Budapešti končí

Vedení Středoevropské univerzity (CEU), založené americkým miliardářem maďarského původu George Sorosem, oznámilo, že do tří let opustí Budapešť, pokud do konce letošního roku nebude uzavřena dohoda mezi univerzitou a maďarskou vládou. CEU by se měla přesunout do Vídně, kde začne přijímat nové studenty už od září 2019.