Tvrdý brexit znamená odchod Spojeného království bez dohody. Pokud k němu po uplynutí dvouleté lhůty stanovené Lisabonskou smlouvou skutečně dojde, přestanou ze dne na den platit všechny dohody.

V praxi by to znamenalo ekonomickou i dopravní katastrofu, poznamenal deník The Telegraph. Na hranicích by totiž znovu začaly platit cla a přísnější kontroly.

Napětí v Irsku



V případě, že se vyjednavači nedohodnou, by navíc musely být zavedeny kontroly na hranicích mezi Irskem a Severním Irskem, které je součástí Spojeného království. To by mohlo vést k eskalaci napětí.

Za kratší konec provazu tahá britská premiérka Theresa Mayová, která se ocitla mezi mlýnskými kameny. Evropští lídři její návrh odmítli a doma je vystavena ostré kritice za to, že byly navržené podmínky pro Británii příliš nevýhodné. Kritika se na britskou premiérku i z její vlastní Konzervativní strany. Konkrétně z jejího nejkonzervativnějšího křídla.

Palba z vlastních řad



Ozval se například někdejší ministr zahraničí Boris Johnson, bývalý britský vyjednavač o brexitu David Davis a další vlivní konzervativci. Vyzvali k návratu k hodnotám někdejší dlouholeté premiérky Margaret Thatcherové, jež byla ministerskou předsedkyní v letech 1979 až 1990. Svým mimořádně nekompromisním přístupem si Thatcherová vysloužila přezdívku „železná lady“.

Thatcherová byla schopna se svými francouzskými a německými protějšky jednat hodiny a hodiny a stát si při tom za svým. Ústupky činila nerada, přesto dokázala dosahovat kompromisu. Její třicet let starý projev, v němž kritizovala přenášení kompetencí národních států do Bruselu citují euroskeptici dodnes. A právě takovým směrem se snaží ty nejkonzervativnější toryové Mayovou tlačit.