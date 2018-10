Novinky, DPA

Ačkoliv projev Mayové provázel častý potlesk, v otázce brexitu zůstávají konzervativci rozdělení. Nejvíc se to dotýká smlouvy o budoucí podobě vztahů Velké Británie s Evropskou unií, píše agentura DPA.

Premiérka zopakovala, že úkolem konzervativců je, aby „se naplnily výstupy z referenda“. „Chci dohodu, nikdo jiný ji nechce víc než já, ale ne za každou cenu. Británie se neobává odejít bez dohody, když to bude nutné,“ řekla. Dala jasně najevo, že od plánu z Chequers nebude ustupovat.

„Když nesouhlasíte s plány jedné strany, připravíte své plány,“ řekla premiérka. Zopakovala, že návrhy, s nimiž přišla Unie, jsou nepřijatelné. Znamenalo by to podle jejích slov buď dohodu, „která nás ponechává v EU, zachovává volný pohyb osob, obrovské roční platby a znemožňuje nám uzavírat obchodní dohody s ostatními zeměmi. Nebo dohodu, která odřezává Severní Irsko, část této země, a ve skutečnosti ji ponechává v celní unii. Nikdy nepřijmeme ani jednu z těchto dvou variant,“ prohlásila Mayová. „Nikdy nezradíme výsledek referenda a nezradíme svou zem,“ dodala.

Návrh z Chequers počítá se zachováním volného obchodu s EU pro průmyslové zboží a zemědělské produkty. Proti plánu jsou zastánci naprosté odluky od unijních struktur, je problematický i pro Brusel.

Britská premiérka Theresa Mayová a její manžel Philip May na konferenci konzervativců v Birminghamu

FOTO: Aaron Chown, ČTK/AP

„Musíme být stranou pro celou zemi, pro všechny tvrdě pracující, kteří věří v podnikání, že úspěch v životě záleží na talentu a tvrdé práci, a především na jednotě,“ prohlásila dále premiérka. Její strana má být pro všechny tvrdě pracující lidi, nikoliv pro několik vyvolených.

Konzervativci musejí podle jejích slov ukázat, že jsou „stranou pro každého, kdo je ochoten tvrdě pracovat a vydat ze sebe maximum,” řekla Mayová.

Působení konzervativců by měly motivovat principy svobody, bezpečnosti a odpovědnosti. V této souvislosti zmínila příběh současného ministra vnitra Sajida Javida, který je potomkem pákistánských přistěhovalců.

Předseda Labouristické strany Jeremy Corbyn

FOTO: Phil Noble, Reuters

Premiérka zkritizovala současnou politickou kulturu ve Velké Británii, která se podle ní změnila k horšímu, protože debatu vystřídaly ”nepřátelské konfrontace”. Její slova mířila hlavně proti labouristickému lídrovi Jeremymu Corbynovi. „To, co postihlo labouristy, je národní tragédie,” prohlásila a pokračovala: „Kam jsme se to dostali, když židovské rodiny vážně probírají, kam by odešly, kdyby se Jeremy Corbyn stal premiérem?“