Snímky, které server získal, zachycují stíhačku Typhoon RAF, jak doprovází ruský Tupolev Tu-160 (v kódu NATO Blackjack) z britského vzdušného prostoru. Na pomoc britskému stroji vzlétla také francouzská stíhačka, potvrdil agentuře Reuters bezpečnostní zdroj.

Pohotovostním stíhačkám asistoval také létající tanker Airbus A330 pro doplňování paliva za letu, který startoval krátce před polednem ze základny Brize Norton. Ten kroužil více než tři hodiny nad pobřežím hrabství Northumbria.

SEP 20: RAF Typhoons scrambled to intercept 2x Russian AF Tu-160 Blackjack's RF-94100 & RF-94111 over the North Sea pic.twitter.com/SBHyA0mp1L