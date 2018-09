Novinky, ČTK

Migrační téma dominovalo ve středu společné večeři prezidentů a premiérů zemí unie.

„Debata byla spíše o tom, že my se smíříme s tím, že přicházejí ti ilegální migranti a že se mají redistribuovat ty lodě, což je samozřejmě další pozvánka pro ty pašeráky,” komentoval průběh večerního jednání český premiér, podle něhož se tím diskuse prakticky vrátila tam, kde byla před několika lety, kdy mezi jednotlivými zeměmi panovaly ostré rozpory v názoru na přijímání migrantů.

Návrhy na přerozdělování migrantů prosazoval podle něho italský premiér Giuseppe Conte, jehož protiimigrační vláda se snaží vyjednat pro svou zemi přetíženou přistěhovalci unijní solidaritu.

Podle rakouského kancléře, jehož předsednictví chtělo diskusi o reformě unijních azylových pravidel posunout dál, středeční večer ukázal, že postoje zemí jsou nadále zásadně odlišné. Kurz ale poznamenal, že podle jeho názoru si stále více států bloku uvědomuje, že diskuse na toto téma řešení migrační problematiky nepřinese.

Kurz chce chránit vnější hranici

Kurz považuje za cíl řešit migrační problematiku právě na vnější hranici unie. Potřebná je proto podle něj spolupráce nejen s Egyptem, ale i s dalšími státy na pobřeží severní Afriky, a podpora jejich pobřežních stráží. Je podle něj třeba zajistit, že lodě s migranty přes Středozemní nevyplují, a pokud ano, že budou rychle zastaveny a vráceny. Kurz označil za nepřípustné, aby s pašeráky lidí na moři spolupracovaly nevládní organizace a aby se tyto organizace s cílem zabránit návratu uprchlíků do Libye a dopravit je k evropským břehům snažily dostat se k plavidlům s migranty dříve než lodě libyjské pobřežní stráže.

Rakouský kancléř podotkl, že všichni přítomní podporují návrh na intenzivnější spolupráci s Egyptem, který předložil spolu s šéfem unijních summitů Donaldem Tuskem. Egypt je podle Kurze zemí, která v zásadě stoprocentně zastavila odjezdy lodí s migranty od svého pobřeží, jejíž správa je efektivní a jejíž politické vedení ví, že nelegální migraci je třeba zastavit.

Tusk už ve středu novinářům řekl, že plánuje počátkem příštího roku, zřejmě v únoru, v Káhiře uspořádat summit EU a Ligy arabských zemí.

Zleva premiéři Slovenska Peter Pellegrini a ČR Andrej Babiš diskutují v Salcburku před koordinační schůzkou Visegrádské skupiny v rámci neformálního summitu EU.

FOTO: Jakub Dospiva, ČTK

Postoj Babiše



Praha plán na uspořádání summitu Evropské unie s africkými státy podporuje, řekl český premiér Andrej Babiš. „Padla tam skvělá myšlenka na summit s africkými státy. Mluvilo se o tom, že je potřeba ocenit, jak funguje Egypt z hlediska zadržování ilegální migrace,” prohlásil Babiš, podle něhož je však potřeba konkrétněji řešit boj proti pašerákům lidí z Afriky.

Baiš se také smířil s navýšením počtu členů Frontexu ze stovek na 10 000: „Pokud bude nějaká mimořádná situace, tak se zavolá Frontex, je to de facto taková rezervní evropská policie, tomu rozumím.”

Francouzský prezident Emmanuel Macron ráno podotkl, že podle Evropské komise je stále možné finalizovat dohodu o reformě unijního azylového systému do eurovoleb v květnu příštího roku a Francie pro to podle něj udělá vše, co bude v jejích silách.

Šéf Evropské rady Donald Tusk lídry členských zemí ve středu vyzval, aby vzhledem ke klesajícímu počtu přicházejících migrantů přestali se vzájemnými útoky kvůli tomuto politicky žhavému tématu, které v mnoha zemích výrazně promlouvá do voličských preferencí.