Musí se zabránit tvrdému brexitu, shodli se Kurz s Macronem

Evropská unie by měla udělat vše, co je v jejích silách, aby zabránila odchodu Velké Británie z Unie bez dohody o uspořádání vztahů. Při jednání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v Paříži to řekl rakouský kancléř Sebastian Kurz, jehož země předsedá Radě EU. Také Macron se vyjádřil ve prospěch dohody při současném zachování pravidel EU.