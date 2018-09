Evropská unie by neměla nutit země k přijímání migrantů, tvrdí Maas

Jednotlivé země Evropské unie by neměly být nuceny na základě většinového hlasování k tomu, aby přijímaly migranty, prohlásil v rozhovoru pro deník Bild šéf německé diplomacie Heiko Maas. Země, které uprchlíky přijímat nechtějí, by podle něj měly pomáhat jinak, například přímo v Africe. Evropská unie by podle něj neměla dopustit, aby ji migrace nadále rozdělovala.