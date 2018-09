Server listu Kommersant uvedl, že jeden z pracovníků letiště, který nehodě přihlížel, dostal srdeční záchvat, kterému podlehl.

Agentura TASS s odkazem na ruské ministerstvo zdravotnictví potvrdila 18 zraněných, včetně tří dětí. Přímo na místě pomáhají lidem psychologové a dorazila i ministryně Veronika Skvorcovová.

Letadlo po sjetí z dráhy vzplálo.

FOTO: Social Media, Reuters

Podle úřadů bylo na palubě boeingu 164 cestujících a šest členů posádky. Při sjetí z přistávací dráhy se poškodilo křídlo letounu a vzplál levý motor. Při požáru pak celé křídlo shořelo. Poškozena byla i přední část letadla.

Server britského Daily Mailu uvedl, že lidé museli z letadla vyskákat na křídla a děti shazovali dolů.

