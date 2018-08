Silné deště rozvodnily místní bystřinu Raganello a proud turisty strhl. Někteří se zachránili na skalních vyvýšeninách.

Il #SoccorsoAlpino sta intervendo in #Calabria, dove una piena ha investito numerose persone nelle Gole del #Raganello, in comune di #Civita (CS). Diversi morti accertati. Un bambino, in iportermia, è stato appena evacuato dalla zona.